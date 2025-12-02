Orquestra Villa-Lobos estreia espetáculo Guatá Porã em Porto Alegre

O Auditório Araújo Vianna (Osvaldo Aranha, 685) recebe nesta quarta-feira (3), às 20h, a Orquestra Villa-Lobos e seu espetáculo Guatá Porã. A atração se inspira na cultura dos povos originários brasileiros, exaltando a sua conexão com a natureza e sua ancestralidade, e propõe reflexões diante da crise climática do planeta e da importância de preservar direitos e territórios dos verdadeiros donos dessa terra. A entrada é franca, com retirada de ingressos pelo Sympla.O espetáculo contará com mais de 50 músicos e a participação de Marcelo Delacroix, Stephanie Soeiro e Coral da Aldeia Mbyá Guarani Floresta Sem Males. Serão executadas obras de Heitor Villa-Lobos, Tom Jobim, Milton Nascimento, Jorge Ben, Chico Cesar, Giba Giba, Raul Ellwanger e de compositores da Amazônia e de povos originários, entre outros. No evento serão recolhidas doações de alimento não perecível que serão destinadas para aldeias indígenas. O espetáculo contará com intérprete de Libras.