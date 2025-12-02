Christopher Cross desfila clássicos do soft rock em show no Araújo Vianna

O cantor, compositor e guitarrista norte-americano Christopher Cross, um dos nomes mais marcantes da música internacional, chega a Porto Alegre na quinta-feira (4), às 21h, no Auditório Araújo Vianna (Osvaldo Aranha, 685). Celebrando 40 anos de carreira, o músico traz na bagagem hinos do soft rock como Arthur’s Theme (Best that you can do), Sailing, Ride Like the Wind, Never be the Same e All Right, entre outros. Ingressos, a partir de R$ 200,00, seguem disponíveis pelo site Uhuu.com.Christopher Cross conquistou o mundo logo em sua estreia, em 1980, com o álbum homônimo que lhe rendeu cinco Grammy Awards. Com mais de 10 milhões de álbuns vendidos ao longo de quatro décadas, sua trajetória reúne conquistas de peso: cinco Grammys, um Oscar, um Globo de Ouro, uma indicação ao Emmy e cinco singles no Top 10 das paradas. Nos últimos anos, Christopher lançou seu próprio selo e, desde 2007, lançou oito álbuns de material inédito, incluindo A Christopher Cross Christmas (2007), The Café Carlyle Sessions (2008) e o elogiado Take Me as I Am (2018).
Continue sua leitura, escolha seu plano agora!