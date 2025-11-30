Porto Alegre,

Publicada em 30 de Novembro de 2025 às 14:40

Exposição resgata a memória do célebre ‘sequestro dos uruguaios’ no Centro Cultural da Ufrgs

exposição Ainda Que Não Recorde, da uruguaia Francesca Casariego, que revisita memória do "sequestro dos uruguaios" durante a Operação Condor

EVANDRO OLIVEIRA/JC
Amanda Flora
Há memórias que não pertencem somente a quem as viveu, são parte de um coletivo. Elas atravessam décadas, cidades, fronteiras e sobrevivem, latentes. O caso do Sequestro dos Uruguaios é uma dessas memórias coletivas. Ocorrido em Porto Alegre em 1978, quando agentes da ditadura militar brasileira e das forças repressivas do Uruguai se uniram para capturar o casal Lilian Celiberti e Universindo Díaz, além de seus dois filhos, Camilo, que na época tinha sete anos, e Francesca, de apenas três. O episódio, inicialmente tratado como um “crime comum”, logo revelou uma engrenagem maior: foi a primeira prova concreta da existência da Operação Condor, a articulação entre as ditaduras do Cone Sul para perseguir, sequestrar e eliminar opositores aos regimes além das fronteiras brasileiras.

