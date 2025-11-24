Morre a dubladora Denise Simonetto, que deu voz a Demi Moore e Julia Roberts

Denise Simonetto, dubladora brasileira que dublou diferentes estrelas do cinema, morreu neste domingo (23) aos 70 anos. A informação foi confirmada pelo ator Glauco Marques, que prestou uma homenagem à colega em suas redes sociais.

"Às vezes precisamos de pessoas que nos fazem refletir se o caminho está sendo trilhado com pé no chão ou pura ilusão. Denise Simonetto nos deixou! Meu 'obrigado' vai além dessas palavras. Ela me destruiu para me reconstruir! Literalmente me detonar por acreditar em mim. Até um dia!", escreveu ele.

Nos últimos meses de sua vida, Simonetto enfrentava um câncer e uma série de dificuldades financeiras, condições que levaram A dubladora a abrir arrecadações online e transmissões ao vivo beneficentes.

Nascida em São Paulo, a artista iniciou sua trajetória na dublagem no final da década de 1970, na produtora carioca Peri Filmes. Durante a sua carreira, ela deu voz a atrizes como Demi Moore, Elisabeth Shue, Sigourney Weaver, Sandra Bullock e Julia Roberts.

Entre os filmes dos quais participou, ela ficou reconhecida principalmente por dublar a garotinha Punky, da série "Punky, a Levada da Breca", que se tornou um sucesso nos anos 1980. Entre as suas credenciais também estão desenhos como "O Fantástico Jaspion", a personagem Minnie Mouse em curtas de Mickey Mouse e o personagem Anjinho da Turma da Mônica.