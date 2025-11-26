A Última Sessão de Freud terá nova temporada em Porto Alegre no Teatro do Bourbon Country

Assistido por mais de 140 mil pessoas em todo o País, o espetáculo A Última Sessão de Freud volta para sua terceira temporada em Porto Alegre, com sessões de 27 a 29 de novembro, sempre às 20h, no Teatro do Bourbon Country (Túlio de Rose, 80). Ingressos, de R$ 40,00 a R$ 180,00, estão à venda no site e na bilheteria do teatro. Dirigida por Elias Andreato, a trama apresenta um encontro fictício entre Sigmund Freud (Odilon Wagner), o pai da psicanálise, e o escritor, poeta e crítico literário C.S.Lewis (Marcello Airoldi), dois intelectuais que influenciaram o pensamento científico e filosófico da sociedade do Século XX. Durante esse diálogo, Freud, crítico implacável da crença religiosa, e Lewis, ex-ateu e influente defensor da fé baseada na razão, debatem, de forma apaixonada, o dilema entre ateísmo e crença em Deus - um embate verbal que se expande por assuntos como o sentido da vida, natureza humana, sexo, morte e as relações humanas, resultando em um espetáculo que se conecta profundamente com o espectador.