Carlos Gerbase conversa com Juarez Fonseca no projeto Música no Memorial

Conduzido pelo jornalista cultural Juarez Fonseca, o projeto Música no Memorial recebe nesta semana o convidado Carlos Gerbase para uma conversa no Auditório do Memorial do Ministério Público RS (Praça Marechal Deodoro, 110). A atividade acontece na quinta-feira (27), às 19h, com entrada franca.



A rebeldia dos Replicantes, os mais de 30 filmes realizados entre curtas e longas, a carreira literária e as muitas atividades recentes - como os shows com o projeto Replicante Apaixonado e as diferentes experiências com a fotografia - estarão entre os assuntos do bate-papo. Além da conversa, Carlos Gerbase vai cantar também, acompanhado pelo igualmente emblemático Flávio 'Flu' Santos.