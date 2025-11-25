Graforréia Xilarmônica revisita álbum clássico 'Coisa de Louco II" em show no Opinião

Nome emblemático do rock gaúcho, a Graforréia Xilarmônica retorna aos palcos de Porto Alegre para celebrar 40 anos de banda e 30 anos de Coisa de Louco II, seu álbum mais famoso. O reencontro acontece no Opinião (José do Patrocínio, 834), na quinta-feira (27), às 21h. Ingressos (R$ 85,00, em primeiro lote na modalidade solidária) estão à venda na plataforma Sympla. A banda, formada por Frank Jorge, Carlo Pianta e Alexandre Birck, conquistou uma legião de fãs com seu som excêntrico e tornou-se influência para toda a cena musical brasileira, sendo citada por artistas de diferentes gêneros como referência de criatividade e originalidade. Lançado em 1994, Coisa de Louco II é um marco na história da música brasileira, com letras irreverentes e uma sonoridade única que mistura rock, humor e uma pitada de loucura. O show promete revisitar os grandes sucessos que marcaram gerações, como Amigo Punk, Eu, Nunca Diga e muitos outros.