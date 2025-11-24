Musical Évora traz show gratuito que explora as paisagens sonoras da música barroca

O Musical Évora recebe o ensemble Barroqueando para a apresentação Paisagens Sonoras da Música Barroca na quarta-feira (26), às 12h30min, na Sala da Música do Multipalco Eva Sopher (Riachuelo, 1.089), com entrada franca. O programa destaca um panorama da música barroca por meio de obras de Dall’Abaco, Telemann, Graun, Finger e Corelli. Diferentes abordagens composicionais do período — do contraponto alemão ao lirismo italiano — evidenciam contrastes de estilo, textura e forma.
Formado por Cláudia Schreiner (flauta doce), Érico Marques (oboé), Pablo Schinke (violoncelo) e Letícia Arnold (cravo e flauta doce), o grupo dedica-se à interpretação historicamente informada, explorando sonoridades autênticas e práticas de performance barroca.