Leonardo Fróes, poeta e tradutor que amava a natureza, morre aos 84 anos

Leonardo Fróes, um dos principais nomes da poesia brasileira contemporânea, morreu aos 84 anos. A informação foi confirmada pela Editora 34. Fróes que estava internado havia cerca de um mês por causa de uma úlcera.

Além de poeta, foi um grande tradutor - são dele, por exemplo, algumas das primeiras e principais traduções de Virginia Woolf. Era especialista nas línguas inglesa, francesa e alemã. Além de Virginia Woolf, verteu para o português obras de nomes como Goethe, William Faulkner e Jonathan Swift.

Ele é autor de livros como Língua Franca (1968), A Vida em Comum (1969) e Argumentos Invisíveis (1996), que lhe rendeu um Jabuti em 1996.

Fluminense de Itaperuna, Leonardo Fróes foi precursor do jornalismo ambiental no Brasil, atuando no Jornal do Brasil e no Jornal da Tarde, onde teve a coluna A Arte de Plantar.

Contemporâneo da Geração Beat e da poesia marginal brasileira, Fróes preferia se enquadrar na tradição dos "poetas do campo". Sua obra poética foi reunida em um volume de 424 páginas publicado pela Editora 34 em 2021. Neste mesmo ano, foi um dos destaques da Festa Literária de Paraty (Flip), ao lado de nomes como Alice Walker, Margareth Atwood, David Diop, Conceição Evaristo e Ailton Krenak.

Desde os anos 1970, morava em um sítio em Petrópolis, região serrana do Rio de Janeiro, onde se dedicava ao cultivo da terra e à literatura.