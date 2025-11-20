Confira as atrações de fim de semana (21 a 23 de novembro) na agenda cultural do JC

Roberto Camargo encena textos inéditos de Caio F. Abreu no Estúdio Stravaganza (Olinto de Oliveira, 98) em Caio em Revista. Sexta, sábado (ambos às 20h) e domingo (18h), até dia 30. R$ 40,00 no Sympla.
Cantor Maurício Manieri leva sua turnê romântica Classic Super Hits ao Araújo Vianna (Osvaldo Aranha, 685). Sexta, 21h, R$ 110,00 no Sympla.
CCMQ (Andradas, 736) recebe conversa com artista Pamela Zorn, parte da iniciativa Enquanto a Tinta Seca da Ufrgs. Sexta, 14h30min. Livre.
Bar do Alexandre EPEC (Miguel Teixeira, 189) recebe 8º Encontro de Mulheres na Roda de Samba, com homenagens a Nilze Carvalho, Dona Ivone Lara e Maria do Carmo Carneiro. Sábado, 17h, entrada franca.
Alegre Corrêa e François Muleka fazem show Gondwana, celebrando as ligações entre Brasil e África no projeto Sonoridades do CHC Santa Casa (Independência, 75). Domingo, 17h, entrada franca.
No sábado, às 21h, o Auditório Araújo Vianna (Oswaldo Aranha, 685) recebe o espetáculo Uma Noite com os Bee Gees. A partir de R$ 100,00 no Sympla.
Encerramento do Cine Anime no sábado, às 15h, com Meu Amigo Totoro, do Studio Ghibli. Debate no Instituto Ling (João Caetano, 440), com Marco Arruda, Júlio Sperb e Fabiana Grass. R$ 19,80 no local.
Pagodeiros Gamadinho e Vitor Limma dividem o palco do Garden Eventos (Av. Brasil, 1206) nesta sexta-feira, às 23h. R$ 55,00 via Nextingresso.
Restinga recebe O Som do RS, com shows de Gabi Lamas, Batuca na Bituca, Jalile e Camila Balbueno no Pavilhão Ecossustentável da Cultura Hip Hop (Imperador Hiroito, 385). Domingo, 13h, livre.
Projeto Gente Grande Também Brinca nas Praças encerra com literatura, poesia, brincadeiras e contação de histórias no Parque da Redenção. Domingo, 15h, livre.
Gabriel Selvage e Michael Pipoquinha se encontram no Espaço 373 (Comendador Coruja, 373) sábado, 21h, para celebrar a música instrumental. R$ 60,00 no Tri.RS.
Ainda no sábado, 21h, Grezz (Almirante Barroso, 328) será tomado pelo clima texano, com o cantor Cris Crochemore e a banda Hard Blues Trio. R$ 30,00 no Sympla.
Show Vozes da África, de Josiane Prestes e Carlos Albani, na Biblioteca Pública do Estado (Riachuelo, 1.190). Sábado, 16h, gratuito.
Domingo, 11h, recital com flautista venezuelana Angélica Molina e pianista brasileiro Daniel Benitz, na Casa da Música (Gonçalo de Carvalho, 22). Contribuição espontânea.
Café Fon Fon (Vieira de Castro, 22) recebe Induo com Luizinho Santos e Bethy Krieger (sexta-feira, 21h, R$ 46,00), Cantos do Sul da Terra, com o Recital De Tua Carne Preta e Viva, com Demétrio Xavier (sábado, 21h, R$ 46,00), e Sarau dos Artistas em celebração a Consciência Negra (segunda, 20h, R$ 30,00).