Thaíde é grande atração do ‘Encontro Black’ no Museu da Cultura Hip Hop

Na quinta-feira (20), a partir das 14h, o Museu da Cultura Hip Hop (P

arque dos Nativos 545)

convida o rapper

Thaíde, DNAMC's, GilSoul e Grupo Jara para o

Encontro Black

. Os artistas convidados irão se apresentar ao lado de artistas selecionados através do programa

. O evento, em celebração ao Dia da Consciência Negra, é gratuito e os ingressos estão disponíveis via Sympla. Para garantir a entrada, é necessária a doação de um quilo de alimento não perecível.