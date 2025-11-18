Thaíde é grande atração do ‘Encontro Black’ no Museu da Cultura Hip Hop

Na quinta-feira (20), a partir das 14h, o Museu da Cultura Hip Hop (Parque dos Nativos 545) convida o rapper Thaíde, DNAMC's, GilSoul e Grupo Jara para o Encontro Black. Os artistas convidados irão se apresentar ao lado de artistas selecionados através do programa Vem Pro Museu. O evento, em celebração ao Dia da Consciência Negra, é gratuito e os ingressos estão disponíveis via Sympla. Para garantir a entrada, é necessária a doação de um quilo de alimento não perecível.
Com 41 anos de carreira, Thaíde está entre as referências do rap nacional. Rapper, compositor, produtor musical, apresentador, repórter, podcaster, dublador e ator, o artista é pioneiro por levar o hip hop para a rádio e a televisão. Na discografia, sucessos como Sr. Tempo Bom e Malandragem dá um Tempo. O Encontro Black ainda contará com feira afro empreendedora, espaço kids, graffiti, breaking e food truck.