Viúva de Fred Astaire tenta barrar cinebiografia do artista, com Tom Holland no papel principal

A cinebiografia de Fred Astaire (1899-1987), com Tom Holland no papel principal, está sendo barrada pela família do dançarino.

Segundo o TMZ, a viúva do artista, Robyn Astaire, 81, mandou uma notificação extrajudicial à Sony Pictures dizendo que a família não autoriza o filme.

No documento, Robyn diz que o ator e dançarino deixou explícito em seu testamento que não queria que sua história de vida fosse retratada na tela e que a família "absolutamente respeita e apoia esse desejo."

A viúva, que não teve filhos com Fred Astaire, afirma que nenhum filme jamais foi aprovado ou endossado pela família. Ela diz ainda que, caso a Sony decida prosseguir com as filmagens, precisará deixar claro que a produção não representa o desejo dos familiares.

Robyn ameaçou tomar providências judiciais caso a produtora afirme que ela autorizou a obra. O filme está em desenvolvimento desde 2021 e Tom Holland já confirmou que viverá Fred.

A Sony foi procurada pelo TMZ via assessoria de imprensa, mas não se manifestou até o momento.

Fred Astaire foi um dançarino, cantor e ator americano de ascendência alemã. Estrelou vários filmes de Hollywood e protagonizou musicais da Broadway. Com a primeira mulher, Phyllis Potter, teve dois filhos, Fred Jr. e Ava Astaire. Em 1980, aos 81 anos, casou-se pela segunda vez com Robyn, 45 anos mais jovem.