Publicada em 16 de Novembro de 2025 às 15:52

Viúva de Fred Astaire tenta barrar cinebiografia do artista, com Tom Holland no papel principal

Ator teria explicitado em seu testamento que não queria que sua vida fosse retratada na telas após sua morte

Agências
A cinebiografia de Fred Astaire (1899-1987), com Tom Holland no papel principal, está sendo barrada pela família do dançarino.
Segundo o TMZ, a viúva do artista, Robyn Astaire, 81, mandou uma notificação extrajudicial à Sony Pictures dizendo que a família não autoriza o filme.
No documento, Robyn diz que o ator e dançarino deixou explícito em seu testamento que não queria que sua história de vida fosse retratada na tela e que a família "absolutamente respeita e apoia esse desejo."
A viúva, que não teve filhos com Fred Astaire, afirma que nenhum filme jamais foi aprovado ou endossado pela família. Ela diz ainda que, caso a Sony decida prosseguir com as filmagens, precisará deixar claro que a produção não representa o desejo dos familiares.
Robyn ameaçou tomar providências judiciais caso a produtora afirme que ela autorizou a obra. O filme está em desenvolvimento desde 2021 e Tom Holland já confirmou que viverá Fred.
A Sony foi procurada pelo TMZ via assessoria de imprensa, mas não se manifestou até o momento.
Fred Astaire foi um dançarino, cantor e ator americano de ascendência alemã. Estrelou vários filmes de Hollywood e protagonizou musicais da Broadway. Com a primeira mulher, Phyllis Potter, teve dois filhos, Fred Jr. e Ava Astaire. Em 1980, aos 81 anos, casou-se pela segunda vez com Robyn, 45 anos mais jovem.

