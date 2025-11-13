Daniel apresenta o show ‘Um Novo Tempo’ nesta sexta-feira no Araújo Vianna

O cantor Daniel retorna a Porto Alegre na próxima sexta-feira (14), às 21h, para apresentar seu novo espetáculo Um Novo Tempo , no palco do Auditório Araújo Vianna (Osvaldo Aranha, 685). Em formato acústico, o show traz novos arranjos e uma roupagem especial para os grandes clássicos da carreira do artista. Um Novo Tempo é um espetáculo marcado pela emoção e pelo simbolismo: fala sobre passado, presente e futuro, convidando o público a viver o momento, reconhecendo que tudo se transforma com o tempo.

A escolha do repertório envolveu um processo cuidadoso, que buscou representar as diversas fases de sua carreira, ouvindo desejos do próprio Daniel, pedidos do público nos shows e tendências das plataformas digitais. Os arranjos são assinados por Bruno Câmara e Toledo, além da parceria com Booking Music, que gerencia datas de shows e agenda do cantor. Entre as canções confirmadas, estão Do Outro Lado do Rádio, Vai Dar Samba, Quem Diria Hein? e Um Homem Apaixonado , além de clássicos como Estou Apaixonado, Adoro Amar Você, Eu Me Amarrei , entre outros. Ingressos a partir de R$ 150,00 via Sympla.