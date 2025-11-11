Morre Sally Kirkland, atriz vencedora do Globo de Ouro, aos 84 anos

Sally Kirkland morreu nesta terça-feira (11) aos 84 anos. A morte da atriz foi confirmada pelo empresário da artista, Michael Greene, ao site TMZ.

Ela estava internada em uma unidade de cuidados paliativos. Segundo o empresário, ela convivia com um quadro de demência há um ano.

"Os últimos meses têm sido [desafiadores] para Sally, já que sua saúde continua a se deteriorar. Ela sofreu uma queda no chuveiro, quando foi deixada sem supervisão, machucando as costelas, o pé, além de cortes e hematomas", afirma uma publicação assinada por amigos, em campanha de apoio para pagamento de seu tratamento.

A atriz nasceu em outubro de 1941, em Nova York, Estados Unidos. O auge da carreira ocorreu em 1988, com a participação no filme "Anna". O papel rendeu o Globo de Ouro de melhor atriz em cinema.

Kirkland também conquistou o Independent Spirit Award de melhor atriz em 1988. Ela também chegou a ser indicada ao Oscar na mesma categoria, mas não levou a estatueta do principal prêmio do cinema mundial.