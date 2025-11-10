Ário Gonçalves leva ‘Rota dos tubarões’ ao Grafite de Giz no Centro Cultural da Ufrgs

O artista visual, professor e pesquisador Ário Gonçalves é o convidado da nova edição do projeto Grafite de Giz, e cria, a partir desta terça-feira (11), o painel Rota dos tubarões , no Centro Cultural da Ufrgs (Eng. Luiz Englert, 333). A obra, pensada para o Mês da Consciência Negra, parte da memória do tráfico transatlântico e a reinscreve no presente. “A grande linha vermelha pode ser a rota sangrenta no Atlântico, mas também o trajeto do ônibus Umbu, onde trabalhadores negros viajam espremidos enquanto os grandes tubarões ficam à espreita”, afirma o artista.

Para Ário, que compreendeu os efeitos do racismo só na maturidade, sua produção passou a ser ferramenta de elaboração de dores individuais e coletivas. O público pode acompanhar o processo de criação até quinta-feira (13), quando, às 14h30min, o artista vai participar de um bate-papo mediado pela curadora Jéssica Becker. A obra estará aberta à visitação no Espaço Umbu, de segunda a sexta, das 9h às 19h. Entrada gratuita.