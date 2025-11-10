Porto Alegre,

Publicada em 10 de Novembro de 2025 às 12:09

Ário Gonçalves leva ‘Rota dos tubarões’ ao Grafite de Giz no Centro Cultural da Ufrgs

Ário Gonçalves leva ‘Rota dos tubarões’ ao Grafite de Giz no Centro Cultural da Ufrgs Trabalho faz referência ao Mês da Consciência Negra, e será desenvolvido entre terça (11) e quinta (13)

Ário Gonçalves/Reprodução/JC
O artista visual, professor e pesquisador Ário Gonçalves é o convidado da nova edição do projeto Grafite de Giz, e cria, a partir desta terça-feira (11), o painel Rota dos tubarões, no Centro Cultural da Ufrgs (Eng. Luiz Englert, 333). A obra, pensada para o Mês da Consciência Negra, parte da memória do tráfico transatlântico e a reinscreve no presente. “A grande linha vermelha pode ser a rota sangrenta no Atlântico, mas também o trajeto do ônibus Umbu, onde trabalhadores negros viajam espremidos enquanto os grandes tubarões ficam à espreita”, afirma o artista.
Para Ário, que compreendeu os efeitos do racismo só na maturidade, sua produção passou a ser ferramenta de elaboração de dores individuais e coletivas. O público pode acompanhar o processo de criação até quinta-feira (13), quando, às 14h30min, o artista vai participar de um bate-papo mediado pela curadora Jéssica Becker. A obra estará aberta à visitação no Espaço Umbu, de segunda a sexta, das 9h às 19h. Entrada gratuita.

 

