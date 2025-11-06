Confira as atrações de fim de semana em Porto Alegre na agenda do JC

Revisitando clássicos do repertório de Gal Costa, Fernanda Copatti faz nova edição do espetáculo O Nome Dela é Gal, no Sesc Alberto Bins (Alberto Bins, 665). Sexta-feira, 19h, a partir de R$ 24,00 no site do Sesc/RS.
Grezz (Almirante Barroso, 328) recebe o Samba de Mesa com Rê Adegas e convidados. Domingo, 17h, R$ 40,00 via Sympla.
Ainda no Grezz, só que no sábado, a noite é de festa com a segunda edição da Reüna, idealizada pelo jornalista Roger Lerina. A partir das 19h, R$ 40,00 via Sympla.
Celebrando os 20 anos da Fundação Ecarta, exposição Marco Zero chega à Casa das Artes (Primeiro de Março, 59 - Novo Hamburgo) na sexta-feira, às 18h30min. Mostra segue até 20 de dezembro, com entrada franca.
O mineiro FBC volta a Porto Alegre para promover Assaltos e Batidas no sábado, 21h, no Opinião (José do Patrocínio, 834). R$ 80,00 no Sympla
Trio formado por Rafael Teclas, Tiago Andreola e Alison Sebem apresenta Mosaico de Memórias no Projeto Ecarta Musical, no sábado, às 18h, na Fundação Ecarta (João Pessoa, 943). A entrada é livre.
Sábado, a partir das 10h, a CCMQ (Andradas, 736) recebe a Feira Fronteira Criativa. Peças em cerâmica, madeira, bordados, tecidos e biomateriais, além de ervas do pampa, livros e queijos artesanais. Livre.
Festival Canta Maria reúne quatro coros femininos para apresentações gratuitas no Centro Cultural 25 de Julho (Germano Petersen Júnior, 250), no sábado, às 20h.
Sexta, 21h, o tecladista dos Mutantes e Clube da Esquina Túlio Mourão faz show Um Trem para Liverpool no Espaço 373 (Comendador Coruja, 373). R$ 60,00 no Tri.RS.
Ainda no Espaço 373, Bem Gil e Moreno Veloso, filhos de Caetano e Gil, apresentam show intimista no sábado, em duas sessões, às 18h30min e 21h. R$ 80,00 no Tri.RS.
Bailarinos Ana Medeiros e Hiroshi Nishiyama levam o butoh de Mares e Nuvens Flutuantes ao Floresta Cultural (Conselheiro Travassos, 541). Sábado, 20h e domingo, 19h. R$ 30,00 via Sympla.
Sábado, das 17h às 19h, palco Lory F. da CCMQ (Andradas, 736) celebra a música brasileira no projeto Som na Casa. Livre.
Marcs recebe obra Cozinha Banheiro, de Rommulo Vieira Conceição, no térreo da CCMQ (Andradas, 736). Abertura ocorre no sábado, às 17h, seguida de conversa com o artista.