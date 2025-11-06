Porto Alegre,

Publicada em 06 de Novembro de 2025 às 18:34

Confira as atrações de fim de semana em Porto Alegre na agenda do JC

A Casa de Cultura Mario Quintana volta a se transformar em pista de dança e nostalgia, com o Projeto Som na Casa, este sábado (8)

Guilherme Rangel/Divulgação/JC
 Revisitando clássicos do repertório de Gal Costa, Fernanda Copatti faz nova edição do espetáculo O Nome Dela é Gal, no Sesc Alberto Bins (Alberto Bins, 665). Sexta-feira, 19h, a partir de R$ 24,00 no site do Sesc/RS.
 Grezz (Almirante Barroso, 328) recebe o Samba de Mesa com Rê Adegas e convidados. Domingo, 17h, R$ 40,00 via Sympla.
 Ainda no Grezz, só que no sábado, a noite é de festa com a segunda edição da Reüna, idealizada pelo jornalista Roger Lerina. A partir das 19h, R$ 40,00 via Sympla.
 Celebrando os 20 anos da Fundação Ecarta, exposição Marco Zero chega à Casa das Artes (Primeiro de Março, 59 - Novo Hamburgo) na sexta-feira, às 18h30min. Mostra segue até 20 de dezembro, com entrada franca.
 O mineiro FBC volta a Porto Alegre para promover Assaltos e Batidas no sábado, 21h, no Opinião (José do Patrocínio, 834). R$ 80,00 no Sympla
 Trio formado por Rafael Teclas, Tiago Andreola e Alison Sebem apresenta Mosaico de Memórias no Projeto Ecarta Musical, no sábado, às 18h, na Fundação Ecarta (João Pessoa, 943). A entrada é livre.
 Sábado, a partir das 10h, a CCMQ (Andradas, 736) recebe a Feira Fronteira Criativa. Peças em cerâmica, madeira, bordados, tecidos e biomateriais, além de ervas do pampa, livros e queijos artesanais. Livre.
 Festival Canta Maria reúne quatro coros femininos para apresentações gratuitas no Centro Cultural 25 de Julho (Germano Petersen Júnior, 250), no sábado, às 20h.
 Sexta, 21h, o tecladista dos Mutantes e Clube da Esquina Túlio Mourão faz show Um Trem para Liverpool no Espaço 373 (Comendador Coruja, 373). R$ 60,00 no Tri.RS.
 Ainda no Espaço 373, Bem Gil e Moreno Veloso, filhos de Caetano e Gil, apresentam show intimista no sábado, em duas sessões, às 18h30min e 21h. R$ 80,00 no Tri.RS.
 Bailarinos Ana Medeiros e Hiroshi Nishiyama levam o butoh de Mares e Nuvens Flutuantes ao Floresta Cultural (Conselheiro Travassos, 541). Sábado, 20h e domingo, 19h. R$ 30,00 via Sympla.
 Sábado, das 17h às 19h, palco Lory F. da CCMQ (Andradas, 736) celebra a música brasileira no projeto Som na Casa. Livre.
 Marcs recebe obra Cozinha Banheiro, de Rommulo Vieira Conceição, no térreo da CCMQ (Andradas, 736). Abertura ocorre no sábado, às 17h, seguida de conversa com o artista.
 

