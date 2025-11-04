Nicole Johänntgen explora novas trilhas no jazz contemporâneo em show no Instituto Ling

A premiada musicista alemã Nicole Johänntgen traz seu trio a Porto Alegre, com show no Instituto Ling (João Caetano, 440) nesta quinta-feira (6), às 20h. Acompanhada por Jon Hansen na tuba e David Stauffacher na percussão e bateria, a cantora e saxofonista propõe uma experiência sonora envolvente e original, marcada pela improvisação vibrante e pela fusão de estilos como jazz contemporâneo, afrobeat, música latina e afro-cubana. Ingressos (R$ 60,00, com opções de meia entrada) no site e na recepção do centro cultural.



Com 17 álbuns lançados e turnês em mais de 15 países, Nicole estará em Porto Alegre com a turnê do álbum Labyrinth II, que alterna momentos introspectivos e passagens enérgicas, com arranjos minimalistas e expressivos. A artista também é fundadora da gravadora Selmabird Records e do projeto SOFIA, que apoia mulheres na música improvisada.