Morre Peter Watkins, diretor pioneiro e vencedor do Oscar de documentário, aos 90

Morreu na última quinta-feira (30), em Bourganeuf, na França, um dia após completar 90 anos, o diretor inglês Peter Watkins. Pioneiro do drama documental, ele venceu o Oscar de Documentário em 1967 por O Jogo da Guerra, de 1966.

Watkins começou a trabalhar na BBC aos 27 anos, mesma época em que produziu um filme sobre a Batalha de Culloden, que opôs o governo britânico e os rebeldes jacobitas em 1746. O longa chamou atenção pelo seu senso de realismo e pela utilização de técnicas jornalísticas contemporâneas e atores amadores.

Mais tarde, em 1966, lançou O Jogo da Guerra, sobre um ataque nuclear a Cantuária, no Reino Unido. O filme teve sua exibição na TV cancelada por ser considerado "muito assustador". À época, o crítico de cinema americano Roger Ebert escreveu que as cenas do longa eram "certamente as mais assustadoras já filmadas". Mesmo tendo vencido o Oscar no ano seguinte, O Jogo da Guerra, só foi televisionado nove anos depois, em 1985, no aniversário de 40 anos do ataque a Hiroshima.

Essa rusga com a BBC forçou Watkins a procurar outras formas e lugares de trabalho. Em 1971, filmou nos EUA Punishment Park, outro drama documental, semelhante a Jogos Vorazes, em que manifestantes contra a guerra do Vietnã são presos e enviados ao deserto da Califórnia para serem perseguidos pela Guarda Nacional.

Watkins também produziu algumas cinebiografias, como a do pintor Edvard Munch, lançada em 1973, e a do dramaturgo escandinavo August Strindberg, de 1994. Fez também o documentário A Jornada, sobre a percepção das pessoas comuns sobre as armas nucleares - até hoje, o filme é considerado o mais longo já feito, com 873 minutos, ou pouco mais de 14 horas e meia.

O último trabalho de Watkins foi o longa La Commune, de 345 minutos, sobre a revolta operária de Paris em 1871. O filme foi lançado no Museu d'Orsay em março de 2000, posteriormente sendo transmitido também na televisão.

O diretor, casado duas vezes, deixa dois filhos, Patrick e Gérard Watkins.