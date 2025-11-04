Com membros originais, Dire Straits Legacy revisita clássicos da lenda roqueira em Porto Alegre

Contando com ex-integrantes da icônica banda britânica e músicos convidados, o Dire Straits Legacy celebra as quatro décadas de um dos nomes seminais do rock mundial com shows no Auditório Araújo Vianna (Osvaldo Aranha, 685) nesta quarta (5) e quinta-feira (6), às 21h. O supergrupo, que reúne os lendários Alan Clark, Phil Palmer, Mel Collins e Danny Cummings, preparou um setlist que reúne hits absolutos e algumas surpresas para os fãs mais devotos de Mark Knopfler & Cia. Ingressos, a partir de R$ 180,00, seguem à venda pelo Sympla.
Juntos há mais de uma década, os integrantes do projeto vêm se apresentando ao redor do mundo para manter vivo o legado do ícone do rock dos anos 1970 e 1980. Money for Nothing, So Far Away, Sultans of Swing, Walk of Life e Romeo and Juliet são algumas das canções com presença garantida no repertório.
