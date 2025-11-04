Artista carioca Àiyé traz seu trabalho experimental ao Estado nesta semana

Projeto conduzido pela baterista Larissa Conforto, Àiyé traz pela primeira vez sua sonoridade experimental aos palcos do Sul do Brasil. O novo espetáculo Ouro marca a expansão da artista em território nacional, reunindo faixas de seus dois álbuns e reforçando a divulgação do recente videoclipe de Cores de Oxum. No Estado, a artista se apresenta em Porto Alegre nesta quinta-feira (6), às 21h, no Espaço Cultural 512 (João Alfredo, 512), com ingressos (R$ 20,00, incluindo cota gratuita para LGBTQIA+, mulheres negras e baixa renda) pelo Sympla. As performances de Àiyé unem máquinas, corpo, voz e percussão em uma experiência que transita entre o ritual e o pop experimental. Em cena, a multiartista se transforma em canal e condutora, fundindo batidas eletrônicas, tambores e melodias que reverenciam a música afro-brasileira, o funk e o soul contemporâneo. No show no 512, Àiyé terá como banda convidada o projeto Gambiarra. A artista também faz shows em Novo Hamburgo (07/11, Outro Mundo Acontece) e Caxias do Sul (9, Ponto Cultural), além de um showficina na Casa Baka (Rua da República, 139) no dia 8, às 16h, com vagas limitadas pelos perfis da We Make Noise Poa.