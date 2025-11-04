Porto Alegre,

Publicada em 04 de Novembro de 2025 às 07:57

Werner Schünemann & O Bando se apresentam no Grezz com show de rock, blues e bom humor

Ao lado de seu Bando, ator mostra faceta de músico em show no Grezz

ZÉ CARLOS DE ANDRADE/DIVULGAÇÃO/JC
O ator e músico Werner Schünemann sobe ao palco do Grezz (Almirante Barroso, 328) nesta quinta-feira (6), às 21h, para apresentar mais uma vez sua faceta roqueira na noite porto-alegrense. Ele estará acompanhado por O Bando, formado por nomes experientes da cena musical gaúcha: Rica Sabadini (guitarra e voz), Fabrício Mendonça (baixo), Jazzner (bateria) e Murilo Moura (teclado), em uma noite que também terá a participação especial de King Jim no saxofone. Ingressos no Sympla.
A formação surgiu em 2024, após um encontro informal entre Werner e músicos convidados durante uma gravação para o canal da jornalista Camila Diesel. O entrosamento foi imediato e, desde então, o grupo vem se apresentando em diversas cidades, trazendo um repertório que reúne clássicos, MPB reinventada e composições autorais, em um clima bem humorado e sem afetações.

