Orquestra Eintracht traz repertório de Beethoven a Scorpions em concerto em Porto Alegre

A Orquestra Eintracht, de Campo Bom, estará em Porto Alegre na quarta-feira (5), às 20h, com o espetáculo Trilhas da Imigração - 200 anos: uma jornada musical. O concerto será no Centro Cultural 25 de Julho (Germano Petersen Júnior, 250), e mergulha nas memórias e sonoridades que acompanharam os imigrantes alemães nos últimos duzentos anos, em um repertório que vai de Beethoven a canções contemporâneas assinadas por Jaques Morelenbaum e a banda Scorpions. Sob regência de Ademir Schmidt e direção de Fernando Ochôa e Angela Gonzaga, a apresentação resgata músicas que estiveram presentes na vida dos imigrantes desde sua partida da Alemanha até sua adaptação e contribuição para a formação da sociedade brasileira. A entrada é gratuita, mediante doação de 1 litro de leite, que será encaminhado para o projeto Reitoria das Ilhas. Além da apresentação aberta ao público, haverá uma sessão especial para escolas no mesmo dia, às 14h, com inscrições pelo e-mail secretaria@25brasil.com.br.