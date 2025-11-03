Espetáculo Adolescer encerra temporada com sessão única no Teatro CIEE-RS Banrisul

Depois de mais um ano de sucesso, a peça Adolescer encerra a temporada 2025 com uma apresentação única nesta quarta-feira (5), às 20h, no Teatro CIEE-RS Banrisul (Dom Pedro II, 861). No palco, 12 jovens atores apresentam 25 cenas que refletem sobre a adolescência nos dias de hoje, abordando assuntos como masculinidade, depressão, autoestima, parentalidade e autoconhecimento. Ingressos na plataforma Blueticket, entre R$ 30,00 e R$ 100,00.Escrita e dirigida pela atriz e pedagoga Vanja Ca Michel, a montagem é atualizada anualmente para se manter sempre atual e aborda, sem julgamentos, assuntos como a dificuldade dos jovens se comunicarem com seus pais, os relacionamentos na escola, cyberbullying e saúde mental e emocional. Em cena, estão o adolescente que se acha feio, o menino gótico, a menina que engravida precocemente, o pai gamer, a mãe que gosta de futebol e diversos outros personagens inspirados em pessoas reais.