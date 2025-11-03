Tati Portella canta mulheres no Sarau do Solar no Quilombo dos Machado

A próxima edição do Sarau do Solar na Comunidade, Música e Diversidade da Assembleia Legislativa do RS trará como atração a cantora Tati Portella. O show acontece na quarta-feira (5), às 19h, no Quilombo dos Machado (Rocco Aloise, 1.000 - bairro Sarandi), com entrada gratuita e transmissão pelos canais e redes sociais da Assembleia. Nacionalmente conhecida como vocalista da Chimarruts, Tati Portella gravou 5 CDs e 1 DVD ao vivo com o conjunto, participando de grandes programas de TV e tendo suas músicas veiculadas em trilhas de novelas. Em 2016, Tati Portella dá início à sua carreira solo, com lançamento oficial em 2017, na abertura do show do Coldplay em Porto Alegre. Em 2019, lança seu primeiro disco solo, Impermanência. Junto da carreira de artista, cantora e compositora, Tati tem uma trajetória marcada pelo trabalho social e o envolvimento com instituições de caridade. Além de músicas de sua carreira solo, Tati interpreta várias vozes femininas consagradas como Alcione, Rita Lee, Iza, Lauryn Hiil, Amy Winehouse, em um show dedicado à presença das mulheres na música.