Porto Alegre vira a capital brasileira do roteiro da 13ª edição do Frapa

Considerado o maior do gênero da América Latina, o Festival de Roteiro Audiovisual de Porto Alegre (Frapa) começa sua 13ª edição nesta segunda-feira (3). Durante cinco dias, Porto Alegre volta a ser a capital do roteiro com a presença de centenas de profissionais de todo o País e convidados internacionais, em um evento que reúne dezenas de atividades para profissionais do audiovisual e público em geral. A programação vai até sexta-feira (7), na Casa de Cultura Mario Quintana e no Auditório Barbosa Lessa, do Espaço Força e Luz. A lista completa de atividades está disponível no site do evento.O Frapa começa seu primeiro dia com três oficinas gratuitas, no Auditório Barbosa Lessa do Espaço Força e Luz (Rua dos Andradas, 1223), sujeitas à lotação da sala. São elas: Introdução ao Roteiro, das 9h30min às 12h, Representatividade no Roteiro, das 13h15min às 15h45min, e Do Plano ao Complexo: Personagens de Papel, de Carne e de Osso, das 16h às 18h30min. Também aberto ao público, o longa de abertura O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho, será exibido simultaneamente na Cinemateca Paulo Amorim, às 18h30min, e Cinemateca Capitólio, às 19h, seguida de debate com o diretor ao fim da primeira. Os ingressos poderão ser retirados 30 minutos antes na Capitólio e uma hora de antecedência na Paulo Amorim.Destaques no circuito de festivais, os outros quatro títulos da Mostra de Longas são Uma em Mil, roteirizado pelos irmãos Jonatas e Tiago Rubert, na terça; A Natureza das Coisas Invisíveis, roteiro de Rafaela Camelo, na quarta; Cais, escrito por Safira Moreira, na quinta; e Nó, roteiro de Laís Melo e Saravy, na sexta-feira. Todas as exibições acontecem às 19h, sempre seguidas de debates com roteiristas, acompanhados de intérpretes de libras. Já a Mostra Competitiva de Curtas traz 14 produções nacionais em três programas de terça a quinta, às 17h30min.Para os credenciados do Frapa, serão apresentadas oito masterclasses, nove estudos de caso, dez workshops, 12 mesas de debate e outras atividades como a Rodada de Negócios, pitchings, confraternizações e lançamentos de livros. Em coprodução com o Projeto Paradiso, também acontece a 7ª edição do Frapa[Lab], o tradicional laboratório de roteiros do Frapa.