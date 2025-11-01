Nos 150 anos da imigração italiana no Estado, livro recria história de casal de imigrantes

Neste domingo (2), às 14h, p arte da programação da 71ª Feira do Livro de Porto Alegre, a jornalista e escritora Rosane Tremea lança seu livro de estreia, Cecilia, Antonio e eu, na Praça de Autógrafos Maurício Sirotsky Sobrinho. Na obra, ela narra a trajetória dos imigrantes italianos Cecilia Suzanna e Antonio Tremea, seus bisavós paternos, chegados ao Brasil em 1883.



Fruto de uma dissertação de mestrado em Escrita Criativa na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), o texto ficcionaliza a vida do casal e, ao mesmo tempo, recupera um pouco da história da imigração italiana no Rio Grande do Sul, que em 2025 celebra 150 anos. Tendo como base uns poucos documentos e fotografias da família, além da historiografia e de relatos deixados por outros imigrantes, o livro abrange um período que vai de 1883 a 1899, ano da morte de Cecilia — depois de ter tido, com Antonio, 11 filhos.