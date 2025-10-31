Roberto Carlos faz show em Gramado e grava especial de fim de ano para a TV

Um dos mais queridos e importantes artistas da música brasileira em todos os tempos, Roberto Carlos estará no Estado em uma noite muito especial. O encontro marcado entre o cantor e o público gaúcho ocorre no dia 12 de dezembro, uma sexta-feira, às 21h, no Serra Park de Gramado (rua Henrique Belotto - Gramado) - ocasião que se mostra ainda mais emocionante na medida em que, na data, será feita a gravação do especial de fim de ano do astro na TV Globo. Ingressos já estão à venda no site Eleventickets.



O cantor segue circulando pelo País e pela América Latina com o show Eu Ofereço Flores, que promove o EP homônimo lançado em 2024. O repertório do show trafega tanto pelos primórdios da carreira de Roberto Carlos, introduzindo o rock no Brasil como ponta de lança da arrebatadora Jovem Guarda, até a consagração definitiva como cantor romântico, trazendo sempre a voz que marcou época e influenciou gerações - inclusive no exterior, com nomes como o maestro Ray Conniff descrevendo-o como o melhor cantor de todos os tempos.