Grupo 1Kilo traz grandes sucessos do rap nacional ao Opinião neste sábado

O 1Kilo, considerado um dos maiores fenômenos do rap nacional volta a Porto Alegre no sábado (1), às 23h, para um show no Bar Opinião ( José do Patrocínio, 834) . O grupo, que soma mais de 3 milhões de ouvintes mensais em plataformas de streaming, apresentará seus grandes hits, além de algumas novidades da fase atual.

Unindo os MC's DoisP, Pelé MilFlows, Mozart MZ, Junior Lord e Caslu e os produtores Felipe Rasta e DJ Grego, o coletivo se tornou conhecido em todo o país em 2016, quando o single Deixe-me Ir viralizou na Internet. Lançado em maio, o EP Modo Avião é um dos trabalhos mais recentes do grupo, conhecido pela energia contagiante em faixas como Toda Linda e Era Pra Ser . Além destes sucessos, Duro Igual Concreto, De Love, Você Vai Entender e Sensação também estarão no repertório. Ingressos via Sympla, a partir de R$ 65,00.