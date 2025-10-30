Projeto ‘Confessionário: Relatos de Casa’ vira peça e estreia no Teatro da Pucrs

Baseado em histórias reais, o projeto Confessionário: Relatos de Casa, lançado em formato de webserie durante a pandemia de Covid-19, ganhou o mundo e alertou sobre a violência doméstica e de gênero no Brasil, mais especificamente no sul do país. Agora ele estreia como uma peça teatral, com concepção, dramaturgia e direção de Deborah Finocchiaro, orientação cênica de Silvia Canarim e assistência de direção de Nora Prado.

A montagem leva ao palco Andréa Cavalheiro, Angelo Primon e Deborah Finocchiaro, que conduzem os espectadores às inúmeras realidades femininas, desvelando o vasto mosaico de histórias permeadas de desafios que moldam a vida das mulheres que sofrem com a violência de gênero. A estreia em Porto Alegre acontece no sábado (1), às 18h, no Teatro da Pucrs (prédio 40). Às 20h30min terá uma segunda sessão da peça, seguida de um bate-papo com a equipe. A montagem teatral dá continuidade ao projeto que se destaca pela abordagem sensível e por incentivar mulheres a denunciarem casos de abuso e violência que sofrem. A entrada é gratuita, mediante retirada de ingressos no Sympla e a doação de um pacote de absorvente higiênico no dia do evento.