Morre Prunella Scales, estrela de 'Fawlty Towers', aos 93 anos

Prunella Scales, mais conhecida por interpretar Sybil Fawlty na série de comédia "Fawlty Towers", morreu aos 93 anos.

A atriz morreu pacificamente em sua casa, em Londres, nesta segunda-feira (27). A notícia foi confirmada pelos filhos, Samuel e Joseph, à agência de notícias PA Media.

Com diagnóstico de Alzheimer em 2013, foi obrigada a se aposentar. Apesar da doença, ela continuou morando em sua casa com o marido, Timothy West, que morreu em novembro de 2024.

Segundo a família, ela assistiu a "Fawlty Towers" um dia antes de morrer. "Ela deixa dois filhos e uma enteada, sete netos e quatro bisnetos. Gostaríamos de agradecer a todos aqueles que deram a Pru um cuidado tão maravilhoso no final de sua vida: seus últimos dias foram confortáveis, felizes e cercados de amor", declarou em um comunicado.

A artista nasceu em Surrey, no sudeste da Inglaterra, em 1932. Ela começou sua carreira como assistente de direção de palco no teatro Bristol Old Vic.

Além de "Fawlty Towers", Prunella Scales estrelou outras produções de destaque. Uma adaptação de "Orgulho e Preconceito" (1952), a sitcom "The Marriage Lines" e a peça "A Question of Attribution" —que lhe rendeu uma indicação ao BAFTA em 1992— compõem seu repertório.