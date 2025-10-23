Mostra Cinema Gaúcho das Missões é destaque na Cinemateca Paulo Amorim

A Cinemateca Paulo Amorim da Casa de Cultura Mario Quintana (Rua dos Andradas, 736) recebe, até o dia 29 de outubro, a Mostra Cinema Gaúcho das Missões. São dois longas oriundos da região das Missões, em sessões diárias e alternadas, sempre às 19h. Com direção de João Pedro Gottardo, Contrabando (dias 25 e 28) é uma obra de ficção ambientada no final da década de 1970, nas margens do rio Uruguai, e que retrata a mitologia dos 'chibeiros', que vivem de pequenos contrabandos entre Brasil e Argentina, por meio de Daniel, que perambula entre as nações vendendo farinha de trigo. Por sua vez, Sirius, de João Carlos Cembranel (dias 24, 26 e 29), trata do confronto de ideias entre um estranho e misterioso morador chamado Sirius e a jovem Angela, estudante que se encontra de férias na cidade de sua família, tendo como pano de fundo a corrida espacial em direção à Lua.
Meu amigo serial killer
Protagonizado por Steve Buscemi, Conselhos de um Serial Killer Aposentado, do cineasta turco Tolga Karaçelik, chega aos cinemas trazendo a história de um escritor em crise criativa que, em meio às angústias e atribulações de um processo de divórcio, faz amizade com um serial killer aposentado. O novo e inusitado amigo assume dois papéis importantes: durante o dia ele é terapeuta conjugal e, à noite, atua como consultor para um novo livro. Com toques de suspense e humor irreverente, o longa-metragem ganhou o prêmio do público no Festival de Cinema de Tribeca.
Um mundo de segredos por trás da tela
Dirigido por Susanna Lira, o longa de suspense Salve Rosa propõe ao espectador um mergulho em um universo tenso e perturbador. A trama se move em torno da jovem influenciadora digital Rosa (Klara Castanho), de 13 anos e milhões de seguidores, cuja vida por trás da tela esconde um mundo de segredos. Criada com rigor por sua mãe Dora (Karine Teles), que regula cada aspecto de sua vida, Rosa vive sob grande pressão emocional. Um desmaio na escola desencadeia uma busca intensa pelo passado, e cada nova verdade ameaça a relação entre mãe e filha, desconstruindo a aparente normalidade para revelar camadas sombrias e perturbadoras.