Mostra Cinema Gaúcho das Missões é destaque na Cinemateca Paulo Amorim

A Cinemateca Paulo Amorim da Casa de Cultura Mario Quintana (Rua dos Andradas, 736) recebe, até o dia 29 de outubro, a Mostra Cinema Gaúcho das Missões. São dois longas oriundos da região das Missões, em sessões diárias e alternadas, sempre às 19h. Com direção de João Pedro Gottardo, Contrabando (dias 25 e 28) é uma obra de ficção ambientada no final da década de 1970, nas margens do rio Uruguai, e que retrata a mitologia dos 'chibeiros', que vivem de pequenos contrabandos entre Brasil e Argentina, por meio de Daniel, que perambula entre as nações vendendo farinha de trigo. Por sua vez, Sirius, de João Carlos Cembranel (dias 24, 26 e 29), trata do confronto de ideias entre um estranho e misterioso morador chamado Sirius e a jovem Angela, estudante que se encontra de férias na cidade de sua família, tendo como pano de fundo a corrida espacial em direção à Lua.

Meu amigo serial killer

Protagonizado por Steve Buscemi, Conselhos de um Serial Killer Aposentado, do cineasta turco Tolga Karaçelik, chega aos cinemas trazendo a história de um escritor em crise criativa que, em meio às angústias e atribulações de um processo de divórcio, faz amizade com um serial killer aposentado. O novo e inusitado amigo assume dois papéis importantes: durante o dia ele é terapeuta conjugal e, à noite, atua como consultor para um novo livro. Com toques de suspense e humor irreverente, o longa-metragem ganhou o prêmio do público no Festival de Cinema de Tribeca.

Um mundo de segredos por trás da tela