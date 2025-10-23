Ópera inédita em homenagem a Jayme Caetano Braun estreia na Capital

A Companhia de Ópera do Rio Grande do Sul (Cors) estreia o espetáculo Em Busca das Paisagens Perdidas, em homenagem ao centenário do missioneiro e payador Jayme Caetano Braun. A obra, encomendada ao compositor Vagner Cunha, com libreto de Renato Mendonça, tem concepção e direção cênica de Carlota Albuquerque. A estreia está marcada para este final de semana, em sessões no sábado (25), às 20h, e no domingo (26), às 18h, no Teatro Simões Lopes Neto (Riachuelo, 1089), em Porto Alegre. Os ingressos custam entre R$ 80,00 a R$ 180,00 e podem ser adquiridos através do site do Theatro São Pedro.
Quem dará vida ao homenageado é o cantor nativista Pirisca Grecco, acompanhado pelas sopranos Carla Maffioletti, Eiko Senda, Elisa Lopes e Raquel Fortes e a contralto Luciane Bottona. Completam o elenco o tenor Maicon Cassânego e o baixo-barítono Guilherme Roman. Outro grande destaque da estreia mundial é a bailarina Emily Borghetti no papel de A China. A direção musical e regência são do maestro André dos Santos.
O espetáculo, que integra o projeto Ópera e Formação e será a primeira encomenda de ópera contemporânea da Cors, unirá cantores líricos e artistas de destaque da música e da dança regionais. Segundo o presidente da Cors, Flávio Leite, a ideia é fomentar a cena operística contando histórias de personalidades marcantes da cultura gaúcha. "A ópera como gênero artístico vivo dialoga com o nosso tempo e com a nossa cultura. Lembrando o centenário de Jayme Caetano Braun e às vésperas dos 400 anos das Missões Jesuíticas do RS, falar sobre a nossa terra e nossos personagens em forma de ópera nos projeta para fora do Estado exatamente no que temos de mais especial: nossa cultura", afirma o presidente da Cors.
Um dos grandes poetas regionalistas do Sul, Jayme Caetano Braun deixou um legado inestimável, atravessando todas as fronteiras, em especial para o Uruguai, Paraguai, Argentina e Bolívia. Ao longo de sua carreira, lançou diversos livros como Galpão de Estância, Brasil Grande do Sul, Paisagens Perdidas, De Fogão em Fogão e Potreiro de Guachos. Também deixou sua marca na discografia, e entre seus álbuns estão Payadas, Troncos Missioneiros e Payador. No dia 1º de novembro, a ópera será exibida no Palco Bell'Anima, no Recanto Maestro, entre as cidades de São João do Polêsine e Restinga Sêca, região central do Estado.