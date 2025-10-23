Porto Alegre,

Publicada em 23 de Outubro de 2025 às 09:10

Espetáculo gratuito 'Tambores do Mundo' encerra Festival de Percussão Ecarta Musical

Oito percussionistas, como Pingo Borel, vão propor uma viagem pelos sons percussivos do planeta neste sábado (25)

LAURA ALDANA/DIVULGAÇÃO/JC
O espetáculo Tambores do Mundo vai reunir oito percussionistas de diferentes origens e estilos no sábado (25), às 18h, na Fundação Ecarta (João Pessoa, 943). A apresentação, que marca o encerramento do 3º Festival de Percussão Ecarta Musical, traz Pedro Borghetti (bombo legüero), La Negra Ana Medeiros (castanholas), Fabiano Derbak (derbaque), Fernando Sessé (pandeiro moderno), Cândido de Castro (percussão oriental), Pingo Borel (batuque), Loua Pacom Oulaï (djembés e dununs) e Ojo Ateliê (cerâmica sonora) em uma viagem pelos sons percussivos do planeta. A entrada é franca, e o show terá transmissão ao vivo pelo canal da Fundação Ecarta no YouTube.

Na manhã de sábado, às 10h, ocorrem também as duas últimas oficinas ligadas ao festival: Batuque afro-gaúcho, com Pingo Borel, e Cerâmica sonora, com as percussionistas da Ojo Ateliê (Carazinho). As inscrições podem ser feitas pelo site ecarta.org.br.

