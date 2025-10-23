Thiago Ramil se une a contadores de histórias em duas apresentações do espetáculo 'Sereno Canto'

Encerrando a programação especial do mês das crianças no Instituto Ling (João Caetano, 440), o centro cultural recebe no sábado (25) duas apresentações do espetáculo Sereno Canto. Em sessões às 11h e às 15h, o cantor e compositor Thiago Ramil convida crianças e adultos a se deixarem levar por sons de pássaros, água corrente e da floresta, enquanto os contadores de histórias Raul Jung e Iracema Gah Teh propõem um mergulho em diferentes universos. Os ingressos têm preços populares, de R$ 19,80 a R$ 50,00, à venda no site ou na recepção do centro cultural.



A atração, voltada a crianças de todas as idades e suas famílias, conta com canções calmas e narrativas que falam de cuidado e acolhimento em uma atmosfera de serenidade e encantamento. O espetáculo dá seguimento ao projeto que surgiu em 2012, na Faculdade de Psicologia da Ufrgs. Atualmente, a iniciativa tem, além do espetáculo, um podcast homônimo, um álbum visual que pode ser lido e ouvido no site www.serenocanto.com.br e um livro físico com histórias e canções.