Mostra coletiva na CCMQ movimenta atividades no Festival Kino Beat neste final de semana

De 23 de outubro a 30 de novembro, a Galeria Augusto Meyer, no 3º andar da Casa de Cultura Mario Quintana (CCMQ - Rua dos Andradas, 736) recebe a exposição A Terceira Cidade, mostra coletiva conectada ao Festival Kino Beat. A mostra apresenta o resultado da residência artística internacional Portos Conectados: Construindo Mundos Digitais e Encontros em Porto Alegre e Liverpool, promovida pela 10ª edição do festival. A abertura nesta quinta-feira (23) terá uma roda de conversa com artistas; a entrada é franca.



A exposição reúne obras inéditas desenvolvidas pelos artistas brasileiros Henrique Fagundes e Trojany e pelas artistas britânicas Sophie Rogers e Dongni Liang, que participaram da residência em formato híbrido — com etapas presenciais em Porto Alegre e Liverpool, na Inglaterra, além de encontros virtuais. O projeto, voltado à criação em arte e tecnologia, estimulou práticas baseadas em construção de mundos digitais, narrativas especulativas e reflexão crítica sobre as transformações sociais, culturais e ecológicas de cidades portuárias.



A residência partiu de duas premissas iniciais: os portos e as águas que banham Porto Alegre e Liverpool. Durante duas semanas em cada metrópole, separados pelo intervalo de um mês, os residentes, ao mesmo tempo que viviam e pesquisavam as cidades, eram instigados a não se ancorarem em nenhuma delas. O desafio era transformar as experiências, os deslocamentos e a enxurrada de informações em criações impregnadas dessas cidades, mas não necessariamente reconhecíveis. A curadoria é de Gabriel Cevallos.