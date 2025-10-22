Curso gratuito de audiovisual para artistas e produtores gaúchos tem inscrições até 25 de outubro

Seguem abertas até 25 de outubro as inscrições para as 120 vagas gratuitas do 'Take 02' do curso Com que vídeo eu vou? - Capacitação Audiovisual para Produtores Culturais e Artistas Visuais do Rio Grande do Sul. A capacitação online será realizada entre janeiro e fevereiro de 2026 e contará com uma turma com tradução em Libras. Oferecida pela consultoria Com Que Vídeo Eu Vou (CQV), a formação é destinada a artistas visuais, produtores e iniciativas culturais com cadastro habilitado na Secretaria da Cultura do Estado (Sedac). Não é necessário ter experiência prévia na área audiovisual. Serão reunidas quatro turmas de 30 alunos, sendo um grupo no formato inclusivo para PCDs, com tradução simultânea em Libras. Ao final do ciclo teórico, será disponibilizado o Manual CQV, com audiodescrição incluída, que trará sistematizado em linguagem simples o conhecimento passado nos encontros, com imagens e ilustrações exclusivas, links úteis e glossários técnicos. Inscrições e demais informações no perfil @comquevideoeuvou no Instagram ou no site https://comquevideoeuvou.com.br/cqv-pnab-rs.html.