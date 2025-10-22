Nova produção da Cia. Rústica, 'A vingança é um jardim selvagem' cumpre temporada na Zona Cultural

Primeiro espetáculo solo da carreira da atriz Priscilla Colombi, A Vingança é um Jardim Selvagem, da Cia. Rústica, estará em cartaz na Zona Cultural (Alberto Bins, 900) desta sexta-feira (24) até o dia 2 de novembro, às sextas-feiras e sábados, às 20h30min, e aos domingos, às 19h. Ingressos, de R$ 30,00 a R$ 60,00, à venda na plataforma Tri.Rs.



Com direção de Patrícia Fagundes, a montagem se estrutura a partir da busca da protagonista — uma artista escritora — pela vida extraordinária de Veronika V, que se desdobra em muitas: professora, viajante, cantora, pistoleira e aventureira. A trama se permite brincar com imaginários de vingança e vingadoras, filmes e personagens, repertórios e memórias. Nessa busca, percorre diversos lugares, experiências e encontros com mulheres marcantes, misturando real e ficção.