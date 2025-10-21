Rosa Tattoada reúne amigos no palco para show cheio de hits no Opinião

Um dos nomes mais emblemáticos do rock gaúcho, o Rosa Tattooada vai voltar ao palco do Opinião (José do Patrocínio, 834) nesta quinta-feira (23), a partir das 21h, com o show Rosa Tattoada e Amigos. Ingressos, a partir de R$ 50,00, estão disponíveis pelo Sympla. O grupo, liderado pelo guitarrista e vocalista Jacques Maciel e conhecido no Brasil inteiro por conta dos hits O Inferno Vai Ter que Esperar e Tardes de Outono, vai trazer diversos convidados especiais, como Rafael Malenotti, Fabrício Beck e Carlinhos Carneiro. Do pioneiro Rosa Tattooada (1992) ao vibrante Rendez-Vous (2006), também farão parte do espetáculo canções como Um Milhão de Flores, Fora de Mim, Dentro de Você e Diamante Interestelar. A abertura da noite vai ficar por conta da banda de hard rock Izzi Louise.