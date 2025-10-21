MuseCom sedia exposição gratuita que une agroecologia e quadrinhos

O Museu da Comunicação Social Hipólito José da Costa (MuseCom) recebe a exposição itinerante Agroecologia no sertão: narrativas, etnografia e quadrinhos. A mostra é promovida pelo Centro de Cooperação Internacional em Pesquisa Agronômica para o Desenvolvimento (Cirad), em parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs), e busca, por meio das histórias em quadrinhos (HQs), ajudar a promover uma agricultura sustentável e uma alimentação saudável. A entrada é franca, e a visitação vai até 15 de novembro, de segunda a sábado, das 10h às 19h.



Com direção artística de Elize Ducange, a cenografia conta com três espaços interligados e em diálogo, nos quais o visitante vai descobrir três formas de fabricar narrativas: a agroecologia no Brasil como visão de mundo e de uma alimentação saudável; as etapas da escrita antropológica a partir dos dados de campo sobre a agroecologia; e, por fim, as fases da construção de quadrinhos a partir de dados científicos.



A exposição é inspirada no livro de quadrinhos Sertão: agroecologia, resistência e fé (2025), do antropólogo Sébastien Carcelle e do desenhista Laurent Houssin. Haverá sessão de autógrafos com os autores nesta terça-feira (21), às 19h, na Livraria da Travessa, no Shopping Iguatemi (João Wallig, 1.800).