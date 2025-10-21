Dida Larruscain canta memórias e afetos em família no show 'Sons de Casa'

Nesta quinta-feira (23), às 19h, o Teatro Oficina Olga Reverbel – Multipalco Eva Sopher (Riachuelo, 1.089) será palco de um encontro musical carregado de emoção, memória e afeto. O projeto Mistura Fina recebe a cantora e compositora Dida Larruscain, que apresenta o show inédito Sons de Casa, em que divide o palco com seu pai, Edinho Larruscain, e sua irmã, Eliana Larruscain, para juntos contarem – por meio da música – a história de suas vidas e da trajetória da família. A entrada é franca.



Com um formato intimista, o espetáculo propõe um mergulho nas raízes musicais dos Larruscain, explorando os laços familiares que se entrelaçam às canções. O repertório traz composições autorais de Dida Larruscain como AfroBossa, Canção imperfeita de Edinho Larruscain, além de músicas de artistas que marcaram momentos significativos da vida da família, como Milton Nascimento, Djavan, entre outros.