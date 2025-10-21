Antonio Villeroy, Gelson Oliveira e Nelson Coelho de Castro: 'Juntos' em homenagem a Bebeto Alves

Antonio Villeroy desembarca no Brasil para se juntar a Gelson Oliveira e Nelson Coelho de Castro em um tributo ao parceiro musical Bebeto Alves. O show do projeto Juntos acontece nesta quarta-feira (22), às 21h, no Espaço 373 (Comendador Coruja, 373). Ingressos, de R$ 40,00 a R$ 120,00, podem ser adquiridos pelo site Tri.RS.



O coletivo, reunindo os quatro cantautores, teve sua estreia em 1997, e durou até a morte de Bebeto, em novembro de 2022. Juntos resultou em dois álbuns e uma centena de shows no Brasil, Uruguai, Argentina e diversos países da Europa, como França, Áustria e Alemanha. No repertório, destaque para Vim Vadiá (Nelson), Tempo ao Tempo (Gelson), Sinal dos Tempos (Antonio e Bebeto), além de Povoado das Águas, Pedra da Memória, Borogodó dos Cafundó e Ouro Sol Amarelo Verão (compostas pelos quatro músicos), entre outras.