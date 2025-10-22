Sala Redenção promove exibição da versão egípcia de 'The Rocky Horror Picture Show'

A Sala Redenção (Rua Eng. Luiz Englert, 333) apresenta, em parceria com o Cineclube Vestígio, o longa-metragem Presas (Anyab, 1981), de Mohammed Shebl. Adaptação livre do musical cult The Rocky Horror Picture Show (1975), o longa-metragem, assim como seu predecessor, apresenta uma estética camp, com figurinos e elementos cénicos chamativos e exagerados. A obra adiciona uma nova camada à narrativa com um texto que aborda os dilemas político-sociais do Egito na década de 1980, como o desemprego juvenil e a política sexual vigente.

A sessão, que acontece na quinta-feira (23), às 19h, será seguida de bate-papo com integrantes do Cineclube Vestígio. A entrada é franca.