Projeto Quintas Musaicas apresenta Tiago Oliveira em recital de violão

A Nova Acrópole Porto Alegre (Praça Marechal Deodoro, 148) recebe nesta quinta-feira (23), às 19h, mais uma edição do projeto Quintas Musaicas, em parceria com o Departamento de Artes da Ufrgs, com recital de violão de Tiago Oliveira. A entrada é franca, com doação de 1kg de alimento não-perecível. O projeto Quintas Musaicas tem como propósito aproximar a comunidade da música, do teatro e da dança, enxergando nessas atividades um profundo valor filosófico. A iniciativa também oferece espaço a jovens artistas em formação, além de promover ações solidárias em benefício de instituições parceiras.