Cypress Hill anuncia show em Porto Alegre para março de 2026

Verdadeira lenda do hip-hop mundial, o Cypress Hill anunciou que fará turnê pelo Brasil no ano que vem - e Porto Alegre está no roteiro. O grupo norte-americano estará na KTO Arena no dia 17 de março de 2026, uma terça-feira. A venda de ingressos inicia nesta terça-feira (21), às 11h, com valores a partir de R$ 245,00 e acesso às entradas pelo site Ticket Master.



Nos últimos tempos, o Cypress Hill vêm mantendo os fãs abastecidos com novos projetos e lançamentos. Cypress Hill and the London Symphony Orchestra: Black Sunday Live at the Royal Albert Hall, o filme de concerto em longa-metragem, foi lançado como um evento especial de exibição limitada nos dias 30 e 31 de março e 2 de abril, passando em mais de 500 cinemas selecionados nos EUA e no Canadá.



Aproveitando esse impulso, o álbum ao vivo completo da apresentação foi lançado em 6 de junho. Testemunhado por milhares de fãs devotos do Cypress Hill, o álbum permite que fãs de todo o mundo vivenciem a magia criada quando o lendário álbum Black Sunday se encontra com o poder da renomada Orquestra Sinfônica de Londres, com 70 músicos.

SERVIÇO – CYPRESS HILL

PORTO ALEGRE

Data: 17 de março de 2026

Local: KTO Arena

Abertura dos portões: 19h

Horário do show: 21h

Endereço: Av. Severo Dullius, 1995 - Anchieta, Porto Alegre - RS

Ingressos: a partir de R$ 245,00 (ver tabela completa)

Classificação: 16 anos. Menores de 05 a 15 anos, apenas acompanhados dos pais ou responsáveis legais.*

*Sujeito a alteração por Decisão Judicial.

PREÇOS

PISTA: R$ 245,00 meia-entrada e R$ 490,00 inteira

MEZANINO : R$ 275,00 meia-entrada e R$ 550,00 inteira

PISTA PREMIUM: R$ 260,00 meia-entrada e R$ 520,00 inteira

BILHETERIA OFICIAL – SEM COBRANÇA DE TAXA DE CONVENIÊNCIA

Local: Studio Beauty Patrícia Rodrigues

R. Quintino Bandeira, 126 - São Geraldo - Porto Alegre - RS, 90220-050

Funcionamento para Venda Geral:

21/10/2025: a partir das 11h

A partir de 22/outubro – Funcionamento regular:

- Terça a sábado: 10h às 17h

- Não abre: segundas-feiras, domingos, feriados e emendas de feriados.

Importante:

- A entrada na fila é permitida até às 17h. Depois desse horário, atendemos apenas quem já estiver na fila.

- O atendimento está sujeito à disponibilidade de ingressos; esgotando, encerramos o atendimento.

- Para meia-entrada, apresente o comprovante na compra e na entrada do evento.

- Baixe o app Quentro antes de vir: facilita a compra do ingresso digital.

VENDA PELA INTERNET – SUJEITO À COBRANÇA DE TAXA DE CONVENIÊNCIA

O único canal de vendas oficial é o

Obs: não adquira ingressos em qualquer outra plataforma.

Parcelamento:

Parcelamento em até 3 vezes sem juros; de 4 a 8x com juros.

Clientes em geral podem comprar até 8 ingressos por CPF, sendo 2 meia-entrada

MEIA-ENTRADA