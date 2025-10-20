Cypress Hill anuncia show em Porto Alegre para março de 2026

Verdadeira lenda do hip-hop mundial, o Cypress Hill anunciou que fará turnê pelo Brasil no ano que vem - e Porto Alegre está no roteiro. O grupo norte-americano estará na KTO Arena no dia 17 de março de 2026, uma terça-feira. A venda de ingressos inicia nesta terça-feira (21), às 11h, com valores a partir de R$ 245,00 e acesso às entradas pelo site Ticket Master.
Nos últimos tempos, o Cypress Hill vêm mantendo os fãs abastecidos com novos projetos e lançamentos. Cypress Hill and the London Symphony Orchestra: Black Sunday Live at the Royal Albert Hall, o filme de concerto em longa-metragem, foi lançado como um evento especial de exibição limitada nos dias 30 e 31 de março e 2 de abril, passando em mais de 500 cinemas selecionados nos EUA e no Canadá.
Aproveitando esse impulso, o álbum ao vivo completo da apresentação foi lançado em 6 de junho. Testemunhado por milhares de fãs devotos do Cypress Hill, o álbum permite que fãs de todo o mundo vivenciem a magia criada quando o lendário álbum Black Sunday se encontra com o poder da renomada Orquestra Sinfônica de Londres, com 70 músicos.
SERVIÇO – CYPRESS HILL
PORTO ALEGRE
Data: 17 de março de 2026
Local: KTO Arena
Abertura dos portões: 19h
Horário do show: 21h
Endereço: Av. Severo Dullius, 1995 - Anchieta, Porto Alegre - RS
Ingressos: a partir de R$ 245,00 (ver tabela completa)
Classificação: 16 anos. Menores de 05 a 15 anos, apenas acompanhados dos pais ou responsáveis legais.*
*Sujeito a alteração por Decisão Judicial.
PREÇOS
PISTA: R$ 245,00 meia-entrada e R$ 490,00 inteira
MEZANINO: R$ 275,00 meia-entrada e R$ 550,00 inteira
PISTA PREMIUM: R$ 260,00 meia-entrada e R$ 520,00 inteira
BILHETERIA OFICIAL – SEM COBRANÇA DE TAXA DE CONVENIÊNCIA
Local: Studio Beauty Patrícia Rodrigues
R. Quintino Bandeira, 126 - São Geraldo - Porto Alegre - RS, 90220-050
Funcionamento para Venda Geral:
21/10/2025: a partir das 11h
A partir de 22/outubro – Funcionamento regular:
- Terça a sábado: 10h às 17h
- Não abre: segundas-feiras, domingos, feriados e emendas de feriados.
Importante:
- A entrada na fila é permitida até às 17h. Depois desse horário, atendemos apenas quem já estiver na fila.
- O atendimento está sujeito à disponibilidade de ingressos; esgotando, encerramos o atendimento.
- Para meia-entrada, apresente o comprovante na compra e na entrada do evento.
- Baixe o app Quentro antes de vir: facilita a compra do ingresso digital.
VENDA PELA INTERNET – SUJEITO À COBRANÇA DE TAXA DE CONVENIÊNCIA
O único canal de vendas oficial é o
Obs: não adquira ingressos em qualquer outra plataforma.
Parcelamento:
Parcelamento em até 3 vezes sem juros; de 4 a 8x com juros.
Clientes em geral podem comprar até 8 ingressos por CPF, sendo 2 meia-entrada
MEIA-ENTRADA
Todas informações no link: https://bit.ly/
TicketMasterBrasil_MeiaEntrada