Livro de Paulo Antonio Paranaguá monta um mosaico visual da história latino-americana

O jornalista e historiador Paulo Antonio Paranaguá percorre séculos de história para compor um retrato iconográfico inédito do universo latino-americano em História da América Latina em 100 fotografias (Bazar do Tempo, 296 páginas, R$ 172,00). Em Porto Alegre, a obra terá evento de lançamento nesta terça-feira (21), às 19h, no Clube de Cultura (Ramiro Barcellos, 1.853), incluindo bate-papo do autor com o ex-deputado Flávio Koutzii (vizinho de Paranaguá no cárcere de La Plata) e dos professores da Ufrgs Edson Antoni, Cesar Augusto Barcellos Guazzelli e Luiz Roberto Targa. A entrada é franca.
As imagens reunidas no livro captam momentos de transformação social, política e cultural — das independências no século XIX às grandes revoluções do século XX, passando pelo populismo nacionalista e pelos movimentos de libertação pela democracia. Mais do que um registro histórico, Paranaguá propõe uma leitura crítica da fotografia e de seus usos, do eurocentrismo da etnografia colonial às criações que celebram a diversidade latino-americana e caribenha.
