Amanda Gabana é atração do projeto Ressoa Música da Pucrs nesta quarta-feira

A cantora, compositora e performer Amanda Gabana se apresenta na quarta-feira (22), às 11h30min, no saguão da Famecos, prédio 7 da Pucrs (Ipiranga, 6.681). No show, que integra o projeto Ressoa Música, a artista apresenta o espetáculo autoral Continente. O evento é gratuito e aberto para toda a comunidade.
Amanda Gabana iniciou sua trajetória artística durante a pandemia e lançou seu primeiro single, Espelho, em parceria com Clarice Nilles. Na Pucrs, ela subirá ao palco acompanhada por Júlia Pezzi (baixo), Kevin Brezolin (guitarra), Ligia Lazevi (teclados) e Milena Barros (bateria). O grupo será a sétima atração da segunda edição do Ressoa Música, projeto da Ponte Criativa em parceria com o Instituto de Cultura da Pucrs, idealizado por estudantes, técnicos e professores da universidade.
