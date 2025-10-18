Exposição no Instituto Cervantes celebra a obra e vida do escritor Felisberto Hernández

No ano que marca o centenário da publicação de seu primeiro livro Fulano de Tal (1925), o escritor e pianista uruguaio Felisberto Hernández recebe, pela primeira vez no Brasil, uma exposição que resgata e celebra sua vida. A mostra, que será aberta nesta segunda-feira (20), às 18h, no Instituto Cervantes Porto Alegre (João Caetano, 285), reúne exemplares das obras de Felisberto, incluindo traduções e estudos críticos, além de livros relacionados à sua produção literária. A curadoria é de Denise Sabino Villanova, que defende no mesmo dia sua defesa de doutorado sobre ele. A entrada é franca, e a exposição estará aberta até 2 de novembro.



Um dos autores latino-americanos mais importantes da contemporaneidade, o uruguaio desenvolveu um estilo próprio à beira do indefinível, que influenciou autores como Julio Cortázar, Gabriel García Márquez e Italo Calvino. Uma de suas características mais relevantes é o modo como dá vida a objetos inanimados e os transforma em personagens marcantes da história. Uma parte significativa da exposição retrata cenas da vida cotidiana do artista, por meio de fotos de família cedidas pelo neto de Felisberto, Sr. Walter Diconca Hernández.