Ace Frehley, guitarrista fundador do Kiss, morre aos 74 anos

Ace Frehley, guitarrista que se destacou nos anos 1970 com o grupo Kiss, morreu nesta quinta-feira (16) aos 74 anos. A informação foi confirmada pela revista Rolling Stones.
Morte foi causada por uma hemorragia cerebral, informou o site TMZ. Frehley estava respirando com auxílio de ventilação mecânica há algum tempo, mas seu quadro não apresentou melhora, conforme a publicação.
Frehley estava hospitalizado em estado grave após cair em seu estúdio há semanas. Há cerca de sete dias, todas as apresentações do músico marcadas para este ano foram canceladas.
Representantes do guitarrista divulgaram comunicado. "Estamos completamente devastados e com o coração partido. Em seus últimos momentos, tivemos a sorte de poder cercá-lo de palavras, pensamentos, orações e intenções amorosas, atenciosas e pacíficas enquanto ele deixava esta Terra. Guardamos com carinho todas as suas melhores lembranças, suas risadas e celebramos a força e a bondade que ele dedicou aos outros. A magnitude de sua partida é de proporções épicas e incompreensível. Refletindo sobre todas as suas incríveis conquistas de vida, a memória de Ace continuará viva para sempre", diz o texto.
Inicialmente, a página oficial de Frehley havia dito que o músico estava bem após sofrer uma "pequena queda". A mensagem publicada no dia 25 de setembro cancelava um show e afirmava que "ele está bem, mas o médico insiste que ele evite viajar neste momento, contra sua vontade". Uma semana depois, outra mensagem confirmou "a difícil decisão de cancelar todos os shows" por questões de saúde.
Frehley é um dos membros fundadores do Kiss, ao lado de Gene Simmons, Paul Stanley e Peter Criss. Ele foi o guitarrista da banda entre 1973 e 1982, antes de deixar o grupo por "diferenças criativas". Ele seguiu em carreira solo, voltou à banda de 1996 a 2002, e depois voltou a se apresentar sozinho.
Músico também fundou a banda Frehley's Comet, com a qual lançou o single "Into the Night".
