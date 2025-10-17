Vila Flores promove evento repleto de atrações para o público infantil

O centro cultural Vila Flores (São Carlos, 753) promove neste sábado (18) o Vila Brincante, evento que celebra a infância promovendo uma tarde de arte, brincadeiras e experiências criativas para o público infantil. A programação, que vai das 14h às 19h, conta com espetáculos circenses e musicais, contação de histórias, brincadeiras da infância, bolhas de sabão gigantes, cama elástica, pintura de rosto e espaço de criatividade. Também haverá feira de expositores, com marcas voltadas à infância, e opções gastronômicas.



Ingressos, disponíveis pelo Sympla, saem por R$ 10,00 para crianças de 4 a 14 anos e R$ 15,00 para o público em geral, mediante 1kg de alimento ou a doação de um brinquedo em bom estado. As crianças de até 3 anos têm entrada franca.



O palhaço Tuiga conduz o evento como mestre de cerimônias e apresenta esquetes mágicas e cômicas durante toda a tarde. Às 14h30, inicia a hora do conto do Coletivo Kindezi, com a leitura de livros que enaltecem a cultura africana e afropindorâmica. Logo depois, o duo TUCO TUCO sobe ao palco para o show Carrossel de Canções, apresentando um repertório de MPB e cantigas populares especialmente selecionadas para o público infantil. Às 16h, as brincadeiras coletivas agitam o pátio de paralelepípedos do centro cultural, relembrando como é divertido brincar na rua. E, para encerrar a programação, às 17h chegam os artistas do Furdunço Coletivo, com o espetáculo Vai ter é o quê Varieté, que combina diferentes expressões das artes circenses, como malabares, bambolês, palhaçaria, animação de bonecos e música.



Programação do Vila Brincante no Vila Flores



14h às 19h - Esquetes de mágica e palhaçaria, com o mestre de cerimônias André Tuiga



14h às 19h - Bolhas de sabão gigantes e cama elástica no Pátio



14h às 19h - Espaço de criatividade e feira lúdica no Galpão



14h às 19h - Feira gastronômica, com A Casa Brasileira, Cozinh.Ar-te e pipoqueiro Rafael



14h30 às 18h30 - Pintura de rosto, com Allegre Eventos



14h30 - Contação de histórias, com Coletivo Kindezi



15h - Show “Carrossel de Canções”, do duo TUCO TUCO



16h - Brincadeiras coletivas da infância



17h - Espetáculo “Vai ter é o quê Varieté”, do Furdunço Coletivo de Circo, Bonecos e Música



19h - Encerramento