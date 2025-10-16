Sul em Dança Pela Vida ocupa o Teatro da Fiergs em noite de solidariedade, arte e reconstrução

Reafirmando a força da dança como ferramenta de transformação e esperança, o Sul em Dança Pela Vida acontece no Teatro Fiergs (Assis Brasil, 8.787) nesta sexta-feira (17), às 20h. O evento vai reunir nomes consagrados da dança gaúcha em apresentações que unem emoção, talento e superação - e que ganham significado extra ao ocuparem um espaço que também foi atingido pelas enchentes de 2024 na Capital. A entrada é livre, mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível, destinado ao Banco de Alimentos de Porto Alegre.



A abertura será marcada pela coreografia Entrelaçando os Dedos e Aproximando Corações, com 104 integrantes do Grupo Explosão, de São Leopoldo. Severamente afetado pelas enchentes de maio de 2024, o grupo transforma a dor em arte e agradecimento, um gesto simbólico de gratidão àqueles que contribuíram para sua reconstrução.



O espetáculo segue com coreografias selecionadas nas edições de 21 e 22 anos do Festival, apresentadas por Ballet Lenita Ruschel, Carol Dalmolin Estúdio de Dança, Dullius Dance, Gira Centro de Dança, Grupo Gross, Mega Dance School, UFA! Instituto de Arte e Cultura e Suzana D’Ávila Studio de Dança. A programação também contará com o Grupo Renascer da Restinga, destaque da Mostra Estudantil e Projetos Sociais.